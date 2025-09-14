Autore dell'assist col quale ha regalato a Giovanni Simeone la palla del gol vittoria nel blitz del Torino contro la Roma, il centrocampista granata Cyril Ngonge ha parlato ai microfoni di DAZN raccontando la svolta mentale vissuta dal gruppo dopo la batosta della prima di campionato a San Siro contro l'Inter: "Credo che quel 5-0 contro l’Inter abbia influito soprattutto sui risultati e sull’atteggiamento: è stata una gran botta in testa, ma l’abbiamo messa alle spalle e siamo ripartiti da quella partita contro la Fiorentina. Il vero cambiamento è stato nello spirito di squadra".