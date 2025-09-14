Seconda battuta d’arresto in tre giornate per l’Inter di Cristian Chivu, che all’Allianz Stadium cede 4-3 alla Juventus. Decisivo il gol di Adzic nei minuti di recupero, un epilogo che lascia l’amaro in bocca ai nerazzurri.

Nel post partita, ai microfoni di Inter TV, Julio Cruz ha commentato così la prestazione della squadra: “Mi dispiace molto per il gol nel finale, soprattutto in un derby. Non ho visto una Juventus superiore, mi aspettavo qualcosa di più da loro. Hanno giocato chiusi in difesa, con rispetto e voglia di non sbagliare. Alla fine sono stati un po’ fortunati: il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”.

L’ex attaccante argentino ha poi puntato l’attenzione sulle disattenzioni difensive: “Abbiamo subito due gol da fuori area che solitamente non capitano, soprattutto quello a un minuto dalla fine. L’Inter deve lavorare per non concedere reti del genere. È un risultato che brucia e continuerà a farlo, ma mercoledì ci sarà la Champions e bisognerà subito cambiare mentalità”.

Nonostante la sconfitta, Cruz ha evidenziato alcuni aspetti positivi: “Ho visto una buona Inter nel primo tempo, una squadra che teneva in mano la partita. Sul gol di Thuram la difesa ha mollato un po’, ma nel complesso la prestazione non rispecchia il risultato. In Europa sarà un’altra storia”.