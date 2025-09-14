Dopo le dichiarazioni di ieri di Ivan Juric a proposito di Ademola Lookman, Luca Percassi, AD dell'Atalanta, dà man forte al tecnico orobico parlando ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della gara contro il Lecce: "Non ho tantissimo da aggiungere rispetto a quanto dichiarato dal mister, siamo d'accordo con le sue parole. Sappiamo quanto Lookman sia importante per l'Atalanta ma l'Atalanta per rispettare i suoi principi basilari deve avere giocatori pronti a dare il 100% per questa maglia ed essere concentrati sulla nostra causa, perché ogni partita è sempre molto difficile. Andiamo avanti, oggi siamo concentrati su questa sfida che sarà molto difficile".