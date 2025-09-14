Una sconfitta che non pregiudica nulla nel cammino per la Serie A Women's Cup, che però lascia un po' di dispiacere al tecnico dell'Inter Gian Piero Piovani, che ai microfoni di Inter TV commenta così il ko contro il Como: "Dispiace per questa sconfitta, però sotto certi punti di vista ce la siamo meritata perché abbiamo fatto poco, contro una squadra che non ha mai mollato e che alla fine ha meritato di vincere. Abbiamo avuto un calo mentale che dobbiamo subito ritrovare già da domani perché mercoledì ci aspetta una partita importante a Edimburgo contro l’Hibernian. Sono soddisfatto solo dei primi 25 minuti perché eravamo partiti bene, abbiamo anche creato delle occasioni per poter andare in vantaggio".

Adesso, l'impegno in Scozia per blindare il passaggio del turno in Women's Europa Cup: "Per quanto riguarda la gara contro l’Hibernian ho detto alle ragazze che noi dobbiamo andare a giocarci la partita come se fosse 0 a 0, non dobbiamo prendere gol. Sarà una prova importante perché questa partita ci metterà alla prova contro una squadra molto combattiva, sarà anche un percorso di crescita per tante nostre giovani e per quelle che magari sono più abituate a giocare a queste partite. Dobbiamo andarci con la testa giusta perché altrimenti in un ambiente del genere rischiamo di fare brutte figure".