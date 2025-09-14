Da quando è tornata stabilmente in Champions League, l'Inter è riuscita a vincere la prima partita solo in una circostanza, ovvero proprio al primo anno: l'ultimo successo al debutto risale infatti all'epica vittoria di San Siro contro il Tottenham del settembre 2018, quando Mauro Icardi e Matias Vecino ribaltarono in un pirotecnico finale l'iniziale vantaggio degli Spurs firmato da Christian Eriksen.

In generale, i nerazzurri hanno vinto solo due delle ultime 13 partite della prima giornata di Champions ottenendo poi sette pareggi e quattro sconfitte; l'anno scorso, la campagna europea partì con un pari d'orgoglio in casa del Manchester City.