Interrogato sulle caratteristiche dell'Inter U23, l'allenatore del Lecco Federico Valente ha parlato dei giovani nerazzurri, dei loro punti di forza e della partita andata in scena a Monza.

Sull'Inter U23 e i punti di forza.

"Ci sono giocatori di gamba, interessante tecnicamente e tatticamente. Hanno vissuto un percorso importante e in ripartenza possono fare male a tutte le squadre. Mister Vecchi poi cura bene le palle inattive, con tante variazioni, come ha già fatto vedere l'anno scorso a Vicenza. Sicuramente è una squadra interessante, per noi è un bene averla affrontata adesso perché sono giovani e devono trovarsi ancora, sicuramente ci riusciranno".