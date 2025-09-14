Partenza disastrosa per l'Inter, ferma a 3 punti in classifica in Serie A dopo le prime tre giornate, frutto di una vittoria e due sconfitte consecutive. La vetta è lontana 6 punti ed è ancora troppo presto per fare calcoli e drammi, ma è anche verso che un avvio così brutto non si vedeva da tempo.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, "da quando esistono i tre punti per vittoria (1994/95), era capitato solo altre due volte all’Inter di perdere due partite nelle prime tre giornate - si legge -. L’ultima addirittura 14 anni fa, quando si alternarono in panchina Gasperini, Ranieri e Stramaccioni. Un campionato bizzarro, che presenta qualche sinistra analogia con il presente. Anche in quel caso si stava vivendo una transizione tra il ciclo di Mourinho e l’esigenza di rinnovamento".