A Torino è stato Akanji l'unico acquisto estivo dell'Inter schierato titolare da Chivu contro la Juventus. Per il resto, tutti i nuovi arrivati in casa nerazzurra si sono accomodati in panchina nonostante un investimento complessivo di circa 85 milioni di euro. È il dato sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport.

La rosea fa partire il conteggio da 14 milioni spesi per Sucic, tuttofare della mediana rimpiazzato però da Mkhitaryan (che era rimasto a lavorare ad Appiano durante la sosta), e comprende anche Bonny, che come il croato si è almeno alzato dalla panchina dopo i 23 milioni pagati al Parma. Totale riposo per Pio Esposito, così come per Diouf e Luis Henrique. Il centrocampista e l'esterno, "pagati insieme quasi 50 milioni, hanno avuto modo di conoscere ancora meglio la Pinetina nelle ultime due settimane, ma nessuno dei due è salito sul palcoscenico dello Stadium", sottolinea il quotidiano.