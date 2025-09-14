L'Inter crea ma non raccoglie, e alla fine a tenere i tre punti è la Juventus. Una Juventus spinta dai vari Yildiz, Adzic e Thuram... non a caso, i primi due migliori in campo degli uomini di Tudor, in generale più famelici dei dirimpettai che piangono in primis le defaillance di Yann Sommer, peggiore in campo secondo i giudizi di Tuttosport. Il quotidiano torinese da 4.5 allo svizzero al quale attribuisce grosse responsabilità sul secondo gol e quarto terzo.

A seguire il portiere ex Bayern Monaco ci sono il neo arrivato Akanji, Barella, Lautaro Martinez e Bonny, ai quali il quotidiano torinese attribuisce un 5 politico. Mezzo punto in più per Bastoni e Mkhitaryan che guadagnano un 5.5 che li avvicina alla sufficienza che però tale non è. Step che invece imbeccano Acerbi, Dumfries e Zielinski che guadagnano una sufficienza piena quindi 6 netto. Mezzo punto in più invece al subentrato Dimarco che entra al 19esimo del secondo tempo al posto di Carlos Augusto e serve un assist per il gol di Thuram: 6.5 per l'azzurro.

Spiccano invece le prove di Carlos Augusto, Thuram e Calhanoglu. I primi due da 7 in pagella, mentre il turco, migliore in campo per Chivu, riceve da Tuttosport da un bel 7.5. Solo 5 per Cristian Chivu che incassa il secondo ko consecutivo.

Di seguito anche i voti dei bianconeri:

Di Gregorio 6; Gatti 6, Joao Mario (34' st) ng; Bremer 6.5; Kelly 6.5; Kalulu 6; Koopmeiners 5.5, Adzic (28' st) 8; Locatelli 6, Cabal (28' st) 5.5; K. Thuram 7; McKennie 6.5, David (34' st) 6.5; Vlahovic 5.5, Openda (28' st) 6; Yildiz 8; Tudor 6.5.