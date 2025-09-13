Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato Juventus-Inter soffermandosi anche sulle dichiarazioni rilasciate alla vigilia da Cristian Chivu. Secondo il giornalista, il tecnico rumeno avrebbe cercato soprattutto di rafforzare il rapporto con lo spogliatoio:

“Le parole di Chivu mi sono sembrate un tentativo per ingraziarsi il gruppo - ha spiegato Condò -. L’Inter è una squadra che negli ultimi anni ha raccolto risultati importanti, ma oggi ha bisogno di una scossa. Già nella scorsa stagione si diceva che alcuni equilibri, anche per questioni anagrafiche, dovessero essere rivisti. Non serve stravolgere, ma un rinnovamento è necessario”.

Condò ha poi fatto un passo indietro ricordando il cambio in panchina: "La separazione con Simone Inzaghi è arrivata anche per sua scelta. Ha deciso di lasciare per non restare intrappolato in quella sorta di riconoscenza verso un gruppo che lo aveva portato in alto, ma che per continuare a crescere avrebbe avuto bisogno di nuove energie”.