Se il 4-3 finale del Juventus-Inter di ieri sera ha già dato parecchi spunti di discussione nei giorni a venire, il frame più discusso nell'immediato post-derby d'Italia è quello che vede protagonisti i fratelli Thuram. O meglio, Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, che ieri è stato tra i migliori in campo dei ragazzi di Cristian Chivu, è stato pizzicato dalle telecamere mentre chiacchierava, con tanto di risate mal celate dalla maglia, insieme al fratello subito dopo il gol di Adzic valso la sconfitta dei nerazzurri. Un frame che non è piaciuto ai tifosi della Beneamata, nelle ore successive alla partita divisi tra chi condanna a spada tratta il francese, accusato di atteggiamento poco consono visto il momento delicato della partita, oltre a quello che sta attraversando la squadra in generale, e chi invece assolve il numero 9 di Chivu.

La polemica insomma è divampata e sull'altare dei criticati il posto principale lo prende proprio il Tikus, oggi al centro di ogni tipo di critica. A tentare di diradare le discussioni sul sopraccitato episodio è l'amico e compagno in Nazionale, Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid posta su Instagram un collage delle esultanze dei due fratelli Thuram con tanto di foto del papà Lilian che osserva i figli. "Sono forti" si legge nella storia pubblicata da Mbappé che sposta l'attenzione su un'indiscutibile verdetto fruttato dalla gara di ieri sera: Marcus e Khephren regalano sorrisi, al papà, alla Francia e anche ai rispettivi tifosi perché sì, al di là degli scivoloni, i due figli d'arte, ha ragione Kylian, "sono davvero forti".