Ancora nessuno sa come sarà il nuovo San Siro. I disegni e le bozze del progetto dovrebbero infatti arrivare dopo il rogito, sempre che l'affaire venga concluso. Il progetto - ricorda l'edizione di Milano del Corriere della Sera - sarà in Giunta giovedì per l’approvazione, ma mancano disegni e indicazioni sull'impianto.

Ieri c'è stato l'incontro tra la vicesindaca Anna Scavuzzo e le opposizioni, che hanno evidenziato le difficoltà di "farsi un giudizio senza documenti" senza pronunciarsi né favorevoli né contrari al dossier proprio perché "mancano le condizioni minime per poter formulare allo stato attuale un giudizio, figuriamoci una scelta". Il centrodestra ha inoltre evidenziato che i tempi stringono e che "i contenuti della delibera restano ancora un’incognita".