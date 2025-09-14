Un'altra vittoria all'ultimo respiro per il Liverpool che fa quattro su quattro in campionato. La squadra di Slot, avversaria dell'Inter in Champions League, ha sconfitto il Burnley grazie al rigore trasformato al 95esimo minuto di gioco da Salah, glaciale dagli undici metri.

Anche contro Bournemouth e Newcastle il Liverpool ha avuto la meglio nei minuti istanti di gara. Il Liverpool sale così a 12 punti, mantenendo la vetta della Premier League a più 3 su Arsenal, Tottenham e Bournemouth.