Alessandro Costacurta, ospite di Sky Sport, ha espresso alcune convinzioni valutative sul derby d'Italia: "E' stato un derby pazzo, dove ci sono state tante belle cose ma anche tanti errori. Credo che l'Inter abbia un problema e che la Juventus abbia una squadra. Cosa mi ha colpito della Juventus? Mi ha colpito questa grande voglia di recuperare, non mi sono piaciuti quando erano in vantaggio ma mi sono piaciuti molto quando dovevano recuperare. Ci sono tanti errori, Tudor deve lavorare tanto ma recuperare dal momento in cui perdevano fino alla vittoria contro l'Inter, vuol dire che questa squadra ha qualcosa grazie anche al suo allenatore", le parole riprese da Tuttojuve.com.