A differenza dell'Inter sconfitta in volata dalla Juventus, l'Ajax arriva alla gara di debutto di Champions League alla Cruijff Arena coi nerazzurri forte di una bella vittoria in campionato, un 3-1 ai danni del PEC Zwolle dove il grande protagonista è stato l'esterno offensivo Mika Godts, autore di due gol e un assist. Godts che nel dopopartita si proietta già al confronto di mercoledì e soprattutto alla sfida nella sfida col connazionale Denzel Dumfries: "Non vedo l'ora. Mercoledì dovremo fare molto meglio di quanto abbiamo fatto il mese scorso, e soprattutto nel secondo tempo contro il PEC. La Champions League è un altro livello. Tutti qui sanno che dovremo essere dieci volte più forti. È questo il nostro obiettivo". Il focus si sposta poi sul nerazzurro: "Penso che sia un ottimo giocatore. Sta a me rendergli le cose difficili. Agli attaccanti non piace dover rincorrere i difensori, ovviamente. Nemmeno a me. L'idea è che sia lui a rincorrere me", afferma in mixed zone dopo il match.

La grande performance di ieri è servita a Goeds per uscire da un lunghissimo tunnel, tra infortuni e perdita del posto nella rosa: "Non ero al massimo della forma. Quegli infortuni non sono stati divertenti e non sono stati facili. Qualsiasi altra cosa ne sia derivata. La mia prima metà della scorsa stagione è stata molto buona. Ero nuovo, e all'epoca tutto era ancora concesso. Ma a un certo punto, la gente inizia ad aspettarsi qualcosa da me. Era tutto nuovo per me, perché ero appena agli inizi. Ho imparato molto da quella esperienza. Se succede ora, sarò più preparato. Volevo iniziare questa stagione da titolare e ora voglio continuare a giocare bene come nella prima metà della stagione scorsa, ma per tutto l'anno. Sapevo di dover tornare al massimo della forma e mantenerla. È così che ci sono riuscito. Inizialmente, ho avuto qualche difficoltà e ho saltato qualche partita".