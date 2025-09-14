"È stato un bellissimo spot per il calcio italiano, partita emozionante e combattuta da premier", ha detto Nicola Amoruso a Sky Sport, dove ha commentato il derby d'Italia andato in scena ieri pomeriggio all'Allianz Stadium, vinto dalla squadra di Igor Tudor che ha dato, "segnali molto forti, ha idee molto chiare". Secondo l'ex bianconero, "Tudor ha letto benissimo la partita con i cambi. L'Inter ha qualcosa in meno sotto l'aspetto mentale rispetto all'anno scorso, ma ha grandissima qualità in ogni zona del campo e si riprenderà sicuramente. La Juventus ha dato un segnale forte al campionato e alle altre squadre".

Dai gol dei fratelli Thuram a quello di Adzic: qual è il tema che di stuzzica di più?

"L'entrata di Adzic, dopo un'annata difficile come la scorsa, ha dimostrato che ha personalità e vuole essere protagonista. Non è da tutti cercare palla e provare una conclusione così da lontano. Risultati così arrivano soprattutto quando c'è chi entra come lui, un segnale molto bello".

Te li ricordi Marcus e Khephren da piccoli, quando il padre giocava con te nella Juve?

"Lilian arrivava con tutti e due, uno era piccolo mentre l'altro con la palla me lo ricordo. Sono due campioni, che fanno la differenza sia nell'Inter che nella Juventus. Mi piacerebbe capire come lui viva questi momento".