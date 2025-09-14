Michele Padovano, intervenuto sulle frequenze di Sky Sport, ha parlato così della sfida di ieri sera, una partita davvero pazza conclusa con la vittoria dei bianconeri: "Poteva vincere l'Inter, poteva vincere la Juventus ma ha vinto la Juventus perché ci ha creduto quel qualcosa in più ma devo dire che l'Inter dopo queste due sconfitte va incontro ad un problema perché qualora non dovesse andare bene la partita di Champions contro l'Ajax, si aprirebbe degli scenari bui".