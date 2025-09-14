L'Inter torna subito in campo dopo la bruciante sconfitta last minute contro la Juventus e si rituffa sulla Champions con l'obiettivo di provare a rilanciarsi. Stamattina la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile (senza infortunati) e con i dirigenti presenti per stare accanto a Chivu. Domani è in agenda un altro allenamento mattutino mentre martedì, dopo la seduta, o nerazzurri voleranno alle 16.30 alla volta Amsterdam, dove mercoledì affronteranno l'Ajax nel debutto europeo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.