Non aveva ancora vinto l'Atalanta in queste prime due giornate di campionato. Questo pomeriggio la Dea ha trovato il primo acuto in A quest'anno: battuto il Lecce con un netto poker. Scalvini, due volte De Ketelaere e poi Zalewski siglano il rotondo successo. A ulla è valso il gol salentino firmato da Ndri. Blitz dell'Udinese a Pisa: Iker Bravo fa gioire ancora Runjaic dopo il successo di San Siro.