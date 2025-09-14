Raggiunto da SportMediaset dopo il 4-3 della Juventus sull'Inter, Vasilije Adzic esprime le sue emozioni per il gol decisivo siglato nel finale di gara: "Quando entro in campo penso sempre positivo. Ho fatto gol, magari alla prossima faccio assist o altro in difesa, ma l'importante era vincere. Grazia a tutti i compagni e allo staff che mi hanno dato fiducia".

Il gioiellino bianconero poi analizza la sua rete: "Tutti dicono che ho un buon tiro, ci ho provato e è andato in gol. Sono felicissimo. Sono entrato e loro avevano fatto il 3-2, ma ho guardato tutto positivo. Erano rimasti 15' e pensavo che potessimo vincere. Ho lavorato tantissimo per questo momento e alla fine è arrivato, mi sono allenato bene e ho aspettato. Segnare al Derby d'Italia è un sogno".