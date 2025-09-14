Dal proprio profilo X, Aldo Serena si esprime sull'episodio che ha fatto tanto discutere di questo Juventus-Inter, ovvero il sorriso di Marcus Thuram davanti al gol del fratello Khephren: "E della vicenda dei fratelli Thuram sorridenti,cosa ne penso? Che le storie familiari sono belle sui quotidiani. Quando vai in campo la centralità deve essere quello per cui ti pagano: cercare di vincere e giocare bene e non lo scivolare verso un ulteriore narcisismo. Baresi docet".

