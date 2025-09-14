Il Torino di Marco Baroni centra il colpo grosso e frena improvvisamente la corsa della Roma di Gian Piero Gasperini. Nel lunch match della terza giornata di Serie A, la squadra granata riesce a sbancare l'Olimpico sorprendendo una squadra giallorossa apparsa abulica e poco reattiva. Dopo un primo tempo piuttosto brutto, al minuto 59 arriva il blitz che vale i tre punti con Giovanni Simeone che con uno splendido tiro a giro mette la palla alle spalle di Mile Svilar e regala alla sua squadra la prima vittoria stagionale.

Tardiva e poco incisiva la reazione dei capitolini, concentrata soprattutto negli ultimissimi minuti. Primo boccone amaro per la Roma, mentre il Torino sale a quota quattro punti, uno in più dell'Inter che aveva schiantato i granata alla prima di campionato... Partita che ha visto protagonista per 80 minuti Kristjan Asllani, costretto poi a uscire per un problema fisico.