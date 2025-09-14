Primi tre punti per il Sassuolo in campionato, e sono punti pesanti perché i neroverdi fanno festa al Mapei Stadium piegando di misura la Lazio. Decisiva la zampata dell'ex Como Alieu Fadera al minuto 70. Nel finale l'assedio biancoceleste non porta i frutti sperati da Sarri, che deve dunque fronteggiare la seconda sconfitta in tre partite. Cancella lo zero dalla classifica la banda di Grosso, che può lavorare con più entusiasmo in vista dei prossimi impegni.