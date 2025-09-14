Analizzando la prestazione di Andrea Colombo durante Juventus-Inter, il Corriere dello Sport punta la lente d'ingrandimento sul gol del 4-3 di Adzic e sul precedente contatto tra Thuram e Bonny. "L'unico grande dubbio riguarda il contatto tra Khephren Thuram e Bonny qualche istante prima del 4-3 bianconero - scrive il quotidiano nella sua moviola -. Il centrocampista recupera palla, l'esterno nerazzurro rimane a terra, subito dopo arriva la rete di Adzic. Lo sguardo dell'arbitro è rivolto sul pallone, intercettato da Thuram, che però colpisce Bonny con la mano mentre cerca di prendere posizione. Dalla Ref cam si vede che Colombo è dietro ai due e non vede bene il colpo sul volto, di certo non è stato aiutato dal VAR". A tal proposito, il Corsport aggiunge che il VAR Mazzoleni avrebbe dovuto consigliare l'on field review.

Sul 3-2 dell'Inter c'è invece un blocco regolare di Bastoni su Bremer, corretto anche il fallo fischiato ad Openda che porta al 3-3 della Juventus. Mancano però due gialli, uno su Gatti e uno su Acerbi.