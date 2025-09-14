"Nel luna park dello Stadium è stato lui a guidare per due volte l’Inter sulle montagne russe anche se, alla fine, le prodezze di Calhanoglu per la rimonta sono state frustrate dalla prodezza di Adzic". Inizia cosi il pezzo di Tuttosport dedicato al centrocampista turco, tornato ai vecchi fasti e tornato ieri, contro la Juventus, a caricarsi delle sorti di un'Inter che cambia ancora dopo il suo ingresso e finisce col perdere il match. Proprio lui, il ragazzo quest'estate a lungo criticato e 'sbattuto fuori' dai tifosi che a suon di tweet chiedevano il suo esilio. Ma il ragazzo nato a Mannheim ha "le spalle larghe", e il suo ritorno è la fortuna di Cristian Chivu che attraverso il suo numero 20 può "guardare con speranza al futuro" e "a prescindere da com’è andata ieri sera, che l'Inter se le tenga molto strette" si legge su TS.