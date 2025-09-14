Intervistato dopo la sconfitta contro il Lecco, il difensore greco dell'Inter U23 Christos Alexiou ha risposto alle domande in sala stampa. Ecco il suo pensiero sulla partita di oggi e non solo.

Su cosa deve migliorare l'Inter U23 e cosa non ha funzionato.

"Non so cosa non ha funzionato, ma noi dobbiamo crescere. La prima sconfitta dell'anno vuol dire che dobbiamo lavorare. Il Lecco è una squadra forte e noi dobbiamo migliorare".

Sul cambio di ruolo, da difesa a quattro a difesa a tre.

"Io mi sto trovando molto bene come braccetto di sinistra, è un ruolo diverso, l'anno scorso giocavamo a quattro. Mi sono abituato con il lavoro di ogni giorno, continuo a lavorare per migliorare".

Sulla difficoltà sui contrasti e in costruzione.

"Abbiamo vinto poche seconde palle e pochi duelli, quando c'erano dei duelli non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Anche in costruzione abbiamo cercato di tenere il possesso palla ma purtroppo il Lecco ha pressato bene e ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo guardare avanti, mercoledì giochiamo di nuovo quindi testa alla partita di questa settimana".

Sul giocare con un veterano come Prestia.

"Con Giuseppe abbiamo un bel rapporto. Mi sta aiutando, sto cercando di imparare da ciò che lui dice e fa, sia in allenamento che in partita. Cerco di rubare quello che mi dice e metterlo sul campo".