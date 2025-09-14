Intervenuto a Studio Sport, l'allenatore Serse Cosmi ha commentato il derby d'Italia di ieri, vinto dalla squadra di Igor Tudor ai danni di quella di Cristian Chivu, a suo avviso colpevole soltanto di aver commesso un errore in più rispetto agli avversari: "L'Inter ieri ha fatto una serie di errori come ha fatto la Juve. Se fosse finita 3-3 parleremmo oggi di una partita spettacolare e ricca di errori, ha vinto la Juve che è stata brava a fare un errore di meno. Non è stata una gara che qualcuno ha meritato di vincere, anzi l'Inter è rimasta dentro il match. Però per me è rimasta malata dalla scorsa stagione, se perdi con l'Udinese e ne prendi quattro dalla Juventus vuole dire che Chivu deve lavorare, ma deve lavorare con i grandi giocatori che ha ma anche con altri" ha detto prima di parlare anche della tanto discussa immagine che ha ritratto Marcus Thuram ridere insieme al fratello subito dopo il gol del 4-3.

Su Thuram:

"Quando ho visto l'immagine, ho pensato subito ci sarebbero state delle polemiche. Culturalmente, quanto fatto dai due fratelli non è negativo se non fossimo stati in uno stadio di calcio con tutto ciò che ne comporta. Non so come avrei reagito io".