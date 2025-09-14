"L’Inter gioca ma perde male una partita forse già vinta. Secondo ko in tre giornate. L’allarme in difesa: concede tanto, forse troppo, anche nei momenti in cui domina". È questo il giudizio che il Corriere dello Sport scrive su Cristian Chivu dopo Juventus-Inter, match che gli consente comunque di strappare un 6 in pagella. Ecco gli altri voti dati dal quotidiano romano ai nerazzurri:

Sommer 4

Yildiz lo sorprende, Adzic gli piega le mani. Due gol così dalla lunga distanza non si possono prendere. Ha responsabilità pesanti.

Akanji 5,5

In ritardo su Kelly e su Thuram. L’ex City ha l’attenuante di essere appena arrivato.

Acerbi 6

Avvinghiato al corpo di Vlahovic, lo bracca e lo seguirebbe persino negli spogliatoi. Ha un vantaggio: il serbo gioca di spalle e la Juve non attacca mai la profondità.

Bastoni 5,5

La punizione di Yildiz lo scavalca.

Dumfries 5,5

Attacca poco e solo all’inizio, nel complesso meno esplosivo del solito. McKennie lo limita.

Darmian (32’ st) sv

Barella 5

Luna storta. Un bel destro al volo in avvio, ma pattina in folle. Diverse imprecisioni, come in azzurro appare distante dai suoi standard.

Zielinski (19’ st) 5,5

Serve di testa la palla del 2-2 di Calhanoglu, non accorcia la marcatura sul gol di Adzic.

Calhanoglu 7,5

Il turco torna alla ribalta e tiene a galla l’Inter. Regia non ancora top, due gol da cecchino. Stop di petto e destro al volo, il 2-2 è da urlo per rapidità di esecuzione e tecnica.

Sucic (36’ st) sv

Mkhitaryan 6

Si accende a intermittenza, non strappa, anche se poi lo vedi lucido e preciso nella gestione del pallone.

Carlos Augusto 6

Diligente, non devastante. Un paio di cross pericolosi, appoggia a Calhanoglu la palla dell’1-1. La staffetta era programmata.

Dimarco (19’ st) 6

Calcia l’angolo per il 3-3 di Marcus Thuram.

M. Thuram 6,5

Se la ride con il fratellino Khephren. Timbra il cartellino con un altro gol di testa.

Lautaro 5

I viaggi intercontinentali si pagano. Non entra mai in scena. La difesa della Juve non gli concede tregua.

Bonny (19’ st) 5,5

Quasi mai visto. Una comparsata.