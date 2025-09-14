Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato della lotta al vertice che ovviamente è appena iniziata. Intanto i partenopei sono a punteggio pieno: "Lo scudetto sul petto è una responsabilità ma anche un piacere, ci deve far capire che siamo un gruppo e una squadra forte. Siamo soprattutto umili, dal primo giorno di ritiro abbiamo ripreso come se nulla fosse", ha detto a DAZN.