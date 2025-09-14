Intervistato da Sport Mediaset dopo la partita di ieri contro la Juventus, Carlos Augusto, difensore dell'Inter, spiega in maniera molto semplice cosa a suo dire è andato storto in particolare nella serata dell'Allianz Stadium: "Abbiamo subito troppi gol, una cosa che non vogliamo però è successo. Dobbiamo lavorare e concentrarsi sulla prestazione per fare bene le prossime partite e sbagliare il meno possibile". 

Sezione: Focus / Data: Dom 14 settembre 2025 alle 13:25
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print