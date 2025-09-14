"Partita pazzesca? Sono d'accordo, c'è ancora da digerire tutto". Parla così Igor Tudor a SportMediaset dopo il successo della Juventus sull'Inter nell'ultimo turno di campionato: "Una bella vittoria contro una grande squadra: l'Inter ha storia, sono cinque anni insieme e sono giocatori esperti. Non era facile, potevamo fare meglio su alcuni cose come il pressing, non è stata una partita al nostro massimo. Ci sono mancati Cambiaso e Conceicao che per noi sono importanti, poi c'è stata anche la pausa nazionali. Bisogna salire di livello. È bello vincerla ma dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo migliorare".

La Juve ha il merito di essersi rivitalizzata dopo il 3-2 dell'Inter.

"Quello sì, c'era voglia di andare a fare il gol. Poi il calcio poi ti regala alcune emozioni e magie".

E i cambi sono stati azzeccati.

"Se va bene e vinci hai indovinato, se no no. Si sbaglia o no, ma questa cosa dei cambi azzeccati è sempre sopravvalutata. Per me la cosa importante è tenere tutti concentrati e motivati, non chi entra o no".

Con due punte la Juve ha fatto meglio?

"Ci sono parti della partita nella partita, dipende anche dal punto di vista psicologico e tattico. Poi l'Inter ha abbassato il ritmo alla fine e noi ci abbiamo creduto".

La Juve è prima dopo tre giornate.

"Ne mancano altre 35".