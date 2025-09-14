L'Inter U23 di Vecchi perde in casa 0-1 con il Lecco, dopo novanta minuti passati quasi interamente in apena. Mai realmente pericolosi, i nerazzurri sono stati protagonisti di una prova tutt'altro che convincente, pagando l'intensità e l'organizzazione avversarie. Solo un'ottima prestazione dei difensori ha impedito al Lecco, ora capolista in solitaria, di trovare anche più di una rete. Ecco le pagelle della sfida.



CALLIGARIS 6,5: Alla prima da titolare salva nel primo tempo su Furrer con un bell'intervento. Può poco sul gol da fuori di Metlika.

STANTE 6: Ammonito nella prima frazione, convive con il cartellino giallo senza mai andare troppo in affanno. In generale l'attacco del Lecco non lo impensierisce più di troppo. Dal 74' BOVO 6: Niente da segnalare, né in positivo, né in negativo.

PRESTIA 6,5: Prestazione da capitano in una giornata difficile. Sulle palle aeree domina nonostante il duello ostico con Sipos. Trasmette la solita. grande, sensazione di sicurezza.

ALEXIOU 6,5: Tiene bene botta nei dueli uno contro uno, con il Lecco che raramente riesce a sfondare dalla sua parte.

COCCHI 5,5: Bravo in un paio di situazioni in difesa, poco lucido poi in attacco, dove sbaglia più di quanto azzecca. Da matita blu il passaggio sbagliato a una ventina di minuti dalla fine che avrebbe potuto riaprire la partita.

KACZMARSKI 5: Non riesce a incidere, perdendo la sfida con il centrocampo del Lecco. La sua è una prestazione opaca. Dal 74' TOPALOVIC 6: Un'accelerazione e poco altro. Anche lui fatica a entrare in partita.

FIORDILINO 5,5: Anche lui paga dazio nel confronto con due giocatori di livello altissimo per la Serie C come Mallamo e, soprattutto, Zanellato. Non riesce a dare ordine come dovrebbe. Dall'85' LAVELLI S.V.

KAMATE' 6: Il migliore dei tre di centrocampo dell'Inter. Pur non riuscendo a trovare la zampata decisiva, non manca mai dal punto di vista dell'intensità e della voglia.

CINQUEGRANO 6: Più preciso che nelle prime uscite stagionali, è bravo anche a farsi vedere in attacco in un paio di occasioni. Non va comunque oltre alla sufficienza.

SPINACCE' 5,5: Un passo indietro rispetto alle prime uscite, in cui aveva convinto con le sue sgasate. Oggi fatica a mettersi in partita e non riesce a incidere. Dal 57' ZUBEREK 5.5: Meno imballato che nelle prime due giornate, non riesce comunque a cambiare le sorti della partita. Nel finale tocca pochissimi palloni.

MOSCONI 5: Ancora meno coinvolto del compagno di reparto, la sua presenza è quasi nulla. All'esordio paga sicuramente un gap fisico con i centrali del Lecco. Dal 57' AGBONIFO 5.5: Non manca l'intraprendenza, ma non basta. Può e deve fare di più. Male in fase di non possesso sul taglio di Kritta, con il Lecco vicino allo 0-2

Mister STEFANO VECCHI 5,5: La sensazione, semplicemente, è che oggi i lecchesi fossero più forti. Non paga la mossa di schierare Mosconi dal primo minuto, così come la scelta di mandare in campo Zuberek prima di Lavelli. La sconfitta comunque deve far riflettere ma non allarmare eccessivamente lo staff dell'Inter U23, vista la forza di una squadra come i blucelesti.