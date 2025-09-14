Anche La Gazzetta dello Sport concentra la moviola di Juventus-Inter soprattutto sul gol del 4-3 di Adzic, arrivato poco dopo un contatto tra il Thuram bianconero e Bonny. "Il 4-3 fa discutere: K. Thuram contende la palla a Bonny, il bianconero tocca il pallone e lievemente il piede dell’in-terista; in più, sfiora con la mano il viso del nerazzurro. Troppo poco per la revisione del gol di Adzic", si legge sul quotidiano.

La rosea segnala che manca il giallo a McKennie per fallo su Calhanoglu, mentre appare giusto non ammonire Kelly, Gatti e Acerbi, mentre corretto il giallo a Koopmeiners. Il 3-3 nasce invece da un fallo di Bastoni su Openda.

