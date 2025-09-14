Il 30 settembre si presenterà a San Siro per la seconda giornata di Champions contro l'Inter. Nel frattempo continua il momento positivo dello Slavia Praga, che cala il tris al Karvina, toccando quota 20 punti dopo 8 giornate di campionato ancora da imbattuto (sei vittorie e due pari), frutto di 18 gol fatti e 6 subiti. In rete Chytil, poi pari ospite con Storman, e la doppietta di Vorlicky mette al sicuro il punteggio.