Sono 23 i giocatori da Federico Valente, tecnico del Lecco, per la partita contro l'Inter Under, valida per la quarta giornata del Girone A di Serie C Sky Wifi 2025/26, che si disputerà all’U-Power Stadium domani (kick-off alle 15). Ecco l'elenco completo. 

1 – Jacopo Furlan

4 – Luca Marrone

5 – Niccolò Zanellato

6 – Andrea Mallamo

7 – Davide Grassini

8 – Davide Voltan

9 – Anas Alaoui

10 – Guillaume Furrer

11 – Alessandro Galeandro

13 – Matteo Battistini

14 – Stefano Bonaiti

16 – Manuel Ferrini

17 – Gabriel Pellegrino

18 – Gregorio Tanco

21 – Antonio Metlika

22 – Joaquin Dalmasso

25 – Leon Šipoš

26 – Marco Frigerio

33 – Noah Lovisa

41 – Lorenzo Romani

45 – Mattia Rizzo

80 – Marwane Kritta

90 – Gregory Constant

Sezione: L'avversario / Data: Sab 13 settembre 2025 alle 23:20
Autore: Mattia Zangari
vedi letture
Print