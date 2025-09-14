Tra i protagonisti del rotondo successo dell'Atalanta sul Lecce c'è anche Nicola Zalewski, che con un assist e un gol ha messo al sua firma importante nel referto del match. Intervistato da DAZN nell'immediato dopopartita, il ragazzo polacco ceduto dall'Inter negli ultimi giorni di mercato analizza così la vittoria e la prestazione: "Sicuramente è quello di cui ho bisogno, la fiducia l'ho notata da subito da parte di società, mister e compagni. Penso che oggi sia arrivato un risultato del lavoro fatto in queste due settimane dove non arrivavano risultati. Quando inizi a fare gol e fare bene senti tanta fiducia e ti riescono bene le giocate. Abbiamo dimostrato di avere qualità e di poter fare bene in questa stagione".

Qual è l'obiettivo stagionale di Zalewski? "Non ho obiettivi principali, più assist e gol faccio e più aiuto la squadra. Questo è importante". In chiusura, Charles de Ketelaere, premiato come Player of the Match profetizza: "Se gioca così, ne vincerà tanti".