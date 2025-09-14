Il numero 8 scritto accanto al nome di Calhanoglu rappresenta l'unico voto ben oltre la sufficienza dato da La Gazzetta dello Sport a un giocatore dell'Inter dopo il ko con la Juventus. Gli altri sufficienti nelle pagelle della rosea sono Thuram (6,5), Acerbi, Carlos Augusto, Zielinksi e Bonny (tutti da 6). Solo 5,5 per Akanji, Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco, mentre Dumfries, Barella e Chivu prendono 5. Bocciato anche Lautaro: il capitano non va oltre il 4,5.