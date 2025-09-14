Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta alla guida dell'Atalanta contro il Lecce, Ivan Juric, allenatore della Dea, torna ai microfoni di DAZN sulla situazione di Ademola Lookman, escluso dai convocati per la partita odierna. Escludendo l'eventualità di vederlo in lista per il debutto in Champions League contro il Paris Saint-Germain: "Se ci sarà? No, penso di no. La situazione non è bella, è spiacevole. Lui ha dato tanto all'Atalanta, l'Atalanta ha dato di più a lui. Però abbiamo bisogno di gente che difenda la maglia e che voglia crescere, per cui andiamo avanti così".

De Ketelaere comunque non lo fa rimpiangere.

"Ma direi che stanno bene tutti e due. Charly è un ragazzo splendido, ha grandi margini di miglioramento, mette tanta qualità. Ma il rientro fatto nel secondo tempo fa capire che ci mette voglia di fare bene".