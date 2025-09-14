Marco Baroni, allenatore del Torino, intervenuto in conferenza stampa dopo il successo dell'Olimpico contro la Roma torna con la mente alla brutta sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Mi sono inca...to come una bestia dopo la gara di Milano. A San Siro, nel primo tempo facciamo due falli, tra il primo e il secondo ne facciamo sei e l'Inter fa 20 falli; cioè il Torino si presenta là, fa una partita pulita, perché poi abbiamo anche giocato, abbiamo fatto 350 passaggi, ma una partita troppo pulita dove quattro gol ce li siamo fatti da soli. Quindi, diciamo che se non vinci, impari, e quella è stata una bella lezione dura".