La nuova stagione dell'Inter è cominciata con una media di due gol presi a partita. La Gazzetta dello Sport parte da questo preoccupante dato per analizzare i problemi difensivi nerazzurri, emersi anche ieri contro la Juventus. Il motivo, secondo il quotidiano, è da ricercare anche nelle mosse di mercato e nella discutibile scelta di non svecchiare il reparto arretrato.

"Il ringiovanimento collettivo - scrive la rosea - non ha minimamente riguardato la difesa, a partire proprio da chi indossa i guanti: il 36enne Sommer, dai riflessi improvvisamente appannati, è ancora lì, assieme ai centrali davanti a lui, dal 37enne Acerbi titolare in 3 partite su 3 a De Vrij (33) alle sue spalle. Gli stessi protagonisti che, tra Champions, A e Coppa Italia, hanno visto crescere la media gol nello sciagurato finale della scorsa stagione".