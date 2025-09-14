"È ancora presto", risponde secco, Pasquale Marino a TuttomercatoWeb.com a proposito dei giudizi da dare alla squadra Chivu, reduce dal ko del derby d'Italia, seconda sconfitta consecutiva in questo avvio stagionale. "La prestazione è stata positiva. L’Inter ha fatto una buona gara. Non è ancora il momento di fare le valutazioni definitive. Il pareggio sarebbe stato più giusto" ha continuato.

Per Chivu è un anno importante.

"A Parma ha fatto un bel lavoro. Ora sicuramente c’è un po’ di differenza. Sostituisce un allenatore che ha vinto, non è facile. Ma ha delle idee".

Chi è l’anti Napoli?

"Per quello che ha fatto ieri dico Juventus. Ma sappiamo bene che è ancora presto. Devono entrare in gioco i calciatori più importanti".