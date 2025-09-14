Non sono passati inosservati i sorrisi tra Marcus e Khepren Thuram mentre il VAR sta decidendo se convalidare o meno il 4-3 di Adzic in Juventus-Inter. Chivu in conferenza stampa ha invitato a non gonfiare la questione ("Non ho visto la scena ma vi chiedo di non fare polemica per queste cose, non fanno bene a nessuno"), ma sono tanti i tifosi nerazzurri che non hanno digerito la questione. "Certe immagini non sono piaciute e anche la società è rimasta un po’ sorpresa dal comportamento di un giocatore di solito molto attento ai dettagli", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano aggiunge poi un altro dettaglio: Lilian, ex difensore bianconero e padre dei due francesi, ha accennato qualcosa simile ad un sorriso solo dopo il guizzo del figlio più piccolo, come se il 'pareggio di famiglia' lo rendesse felice.