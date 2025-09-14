L'Inter offre una buona prestazione e domina a Torino, ma cestina i tre punti a causa delle solite disattenzioni difensive. E alla fine la Juventus vince. Il Corriere della Sera riassume così, a grandi linee, l'andamento del Derby d'Italia giocato ieri all'Allianz Stadium e vinto 4-3 dai bianconeri con un gol in pieno recupero.

Il quotidiano generalista sottolinea comunque che la squadra nerazzurra "è comunque lontana da quella che ci aspettiamo. E non puà bastare la prima mezzora della ripresa per assolverla - si legge -. Chivu è a metà del guado, la vecchia Inter è come smarrita e la nuova non compare".