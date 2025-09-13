Dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha analizzato il rocambolesco Juventus-Inter 4-3, soffermandosi in particolare sulle responsabilità dei portieri e sulla situazione generale in casa nerazzurra.
“Quando si subiscono gol da fuori area è facile pensare subito a un errore del portiere - ha spiegato l’ex numero uno dell’Inter - ma in realtà sono tiri complicatissimi da leggere. Penso soprattutto all’ultimo gol: il pallone è praticamente fermo, non prende effetto, e arriva in porta in un attimo. Più che parlare di colpe, sottolineerei la bravura di chi calcia”.
Il discorso si è poi allargato alle difficoltà difensive della squadra di Chivu: “In finale di Champions l’Inter ha preso 5 gol, a Udine 2, ieri 4. Quando arriva un nuovo allenatore non può limitarsi a proseguire il percorso del predecessore. Servono idee diverse, più attenzione e un approccio nuovo. Il problema è che spesso ci si affida agli stessi uomini per riconoscenza, ma se davvero vuoi cambiare devi avere il coraggio di fare scelte differenti”.
Infine, un esempio concreto: “La Juventus ha vinto grazie all’ingresso di Adzic negli ultimi minuti. E allora non capisco perché l’Inter abbia riportato a casa Pio Esposito senza dargli spazio. Sono questi i dettagli che, alla fine, fanno davvero la differenza”.
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
