"Sei gol in appena tre partite di campionato sono un campanello d’allarme che l’Inter non può trascurare". È l'incipit di uno dei pezzi pubblicati oggi sul Corriere dello Sport, all'indomani della sconfitta dell'Inter sul campo della Juventus. Il quotidiano romano pone l'accento sul reparto arretrato, sottolineando ovviamente che "sul banco degli imputati c’è senza dubbio spazio per Yann Sommer, esente da colpe soltanto sulla prima delle quattro reti incassate". Il Corsport parla anche di prestazione non perfetta di Akanji (troppo spazio concesso a Kelly nel gol dell'1-0).