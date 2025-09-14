Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, ha commentato la sconfitta rimediata dall'Inter contro la Juventus nel big match della 3a giornata di Serie A.

"Io ho visto un'Inter dominante e in pieno controllo, i giocatori erano messi bene in campo. L'Inter però diventa fragile quando perde palla e la Juve ha giocato alla Allegri, con 10 schiacciati dentro l'area, ha difeso anche a in alcuni istanti. La partita è stata giocata. Chi ha perso non si è divertito, chi ha vinto sì. Seppur con qualche defezione tattica, io mi sono divertito", le sue parole.

"L'Inter è stata imbrigliata e i gol sono arrivati da tiri da fuori perché la Juve era troppo schiacciata e non ha mai concesso cross facili all'Inter - aggiunge -. Sommer? Secondo me l'unico errore è solo sul tiro di Adzic, su quello di Yildiz no.