In casa Inter scoppia la polemica legata a Marcus Thuram. L’attaccante francese non ha esultato al momento del gol contro la Juventus, probabilmente per rispetto per il fratello Khephren che veste la maglia avversaria. Il gesto, però, non è piaciuto ai tifosi, soprattutto perché poi il fratello bianconero non si è fatto grossi problemi a esultare per il suo gol.

A far esplodere la rabbia dei tifosi è stata infine una scena nel finale in cui Marcus si è intrattenuto con il fratello ridendo e scherzando. A commentare l’episodio anche Nino Ciccarelli, esponente della Curva Nord: “Inaccettabile. Aveva ragione il capitano, chi non ama questa maglia se ne vada”, ha concluso.