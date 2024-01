C'è tanto Manchester City, come prevedibile, nella top 11 dei The Best Fifa Football Awards 2023. Sei i rappresentanti della squadra inglese che ha vinto il Treble nella passata stagione e che in questa ha messo in bacheca Supercoppa europea e Mondiale per Club: nella fantaformazione schierata con un 3-3-4 iperoffensivo, la difesa è tutta di marca citizen con Kyle Walker, John Stones e Ruben Dias; a metà campo spazio alla fantasia di Kevin De Bruyne e Bernardo Silva, con Erling Haaland ovviamente come centravanti. Completano la formazione tre madridisti - Thibaut Courtois, Jude Bellingham e Vinicius -, Kylian Mbappé e Lionel Messi, eletto come Best FIFA Men’s Player 2023.

LA TOP XI: Courtois; Walker, Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne; Haaland, Mbappé, Messi, Vinicius.