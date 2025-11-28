Il Como continua a correre: 2-0 al Sassuolo e 24 punti in classifica, aggancio a Inter e Bologna. Nella prima frazione la lotta è negli spazi perché Como e Sassuolo riescono ad attaccare con buona padronanza. Il gol del vantaggio viene messo a segno dall'attaccante greco Douvikas, bravo a depositare alle spalle di Muric il gol dell'1-0. Nonostante il gol, la squadra di Fabregas gioca con il baricentro alto, si espone a qualche ripartenza (imprecisi Laurienté e Berardi in un paio di circostanze) ma va vicino al raddoppio con una magia fenomenale di Paz, la cui rovesciata spettacolare viene intercettata da Muric.

A inizio ripresa ci pensa Alberto Moreno a trovare la via del raddoppio con un pallonetto che non lascia scampo al portiere neroverde. Tre mesi senza sconfitte per la truppa lariana, che non perde dal 30 agosto (sconfitta di misura a Bologna).