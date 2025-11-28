L'ex calciatore Massimo Orlando, interpellato da TMW Radio, si è soffermato sul momento attuale dell'Inter, con le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions, e la possibilità di riscattarsi domenica a Pisa: "Per quanto riguarda Chivu, un po' di sfortuna c'è ora. Tante cose gli sono girate nel verso sbagliato. Cosa fare per migliorare? Serve più cattiveria, ma rinuncia al 3-5-2 o ad altro? Io credo che al di là dei risultati contro le big, ci sia anche una componente di episodi che non sono girati a suo favore".